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Pamukkale'de orman yangını

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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde saat 18.30 sıralarında çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kısmen kontrol altına alındı. Alevlerin tamamen söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.

KISMEN KONTROL ALTINA ALINDI

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde saat 18.30 sıralarında çıkan orman yangını, ekiplerin müdahaleleri sonucunda kısmen kontrol altına alındı. Alevlerin tamamen kontrol altına alınmasına için çalışmaların sürüdüğü bildirildi.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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