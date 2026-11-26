Denizli Pamukkale'de at yemi taşıyan tır devrildi, 29 yaşındaki sürücü öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde at yemi taşıyan tırın devrilmesi sonucu 29 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti. Kazada yolun tek şeridi kent merkezi istikametine kapanırken, yola yan yatan tırın kaldırılması için çalışma başlatıldı.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti.
Cafer Can Kaplan (29) idaresindeki 35 HIA 40 plakalı, at yemi taşıyan tır, Denizli-Antalya kara yolu Cankurtaran Mahallesi yakınlarında devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kaza nedeniyle yolun tek şeridi kent merkezi istikametine kapandı.
Ekiplerce sıkıştığı araçtan çıkarılan Kaplan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaplan'ın cenazesi, Denizli Adli Tıp Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.
Yola yan yatan tırın kaldırılması için başlatılan çalışma sürüyor.