Denizli Pamukkale'de akaryakıt tankerinde çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor

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Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki bir akaryakıt istasyonundaki tankerde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Zeytinköy Mahallesi'nde faaliyet gösteren akaryakıt istasyonunda park halinde bulunan yakıt tankerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, istasyondaki diğer depolama alanlarına sıçrama riski bulunan yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak istasyonun bulunduğu caddeyi trafiğe kapattı.

Kaynak: AA