Denizli'de kaçak kazı yapan 9 kişi yakalandı

Denizli'nin Buldan ilçesinde sit alanında izinsiz kazı yapan 9 kişi, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. Operasyon sırasında bir iş makinesi de ele geçirildi.

Denizli'nin Buldan ilçesinde sit alanında kaçak kazı yapan 9 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bölmeyaka Mahallesi yakınlarındaki sit alanında izinsiz kazı yapıldığını tespit etti.

Operasyon düzenleyen ekipler 9 kişiyi suçüstü yakaladı.

Kazı yapılan yerde iş makinesi ele geçirildi.???????

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
