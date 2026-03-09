Haberler

Denizli'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Güncelleme:
Denizli'nin Buldan ilçesinde 20.02'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Buldan olarak belirlendi ve 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Denizli'nin Buldan ilçesinde, saat 20.02'de, 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Buldan olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan
