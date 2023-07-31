MHP Denizli İl Başkanlığı, Muharrem ayı dolayısıyla binlerce kişiye aşure ikramında bulundu. Vatandaşa kendi elleriyle aşure dağıtan MHP İl Başkanı Yılmaz ve Pamukkale Belediye Başkanı Örki, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Denizli MHP'nin aşure hayrı binlerce kişiyi buluşturdu

MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz :

"Türk İslam coğrafyasına kardeşlik, huzur, sükun ve güzelliklerin gelmesini niyaz ediyorum"

DENİZLİ - MHP Denizli İl Başkanlığı, Muharrem ayı dolayısıyla binlerce kişiye aşure ikramında bulundu. Vatandaşa kendi elleriyle aşure dağıtan MHP İl Başkanı Yılmaz ve Pamukkale Belediye Başkanı Örki, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Milliyetçi Hareket Partisi Denizli İl Başkanlığı, Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulundu. İl başkanlığı binası önünde düzenlenen programa Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, MHP İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz katıldı. MHP İl Başkanı Yılmaz ve Pamukkale Belediye Başkanı Örki, büyük ilgi gören etkinlikte binlerce kişiye kendi elleriyle aşure ikram etti.

Vatandaşlara elleriyle aşure ikramında bulunan MHP İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, dağıtılan aşurenin güzelliklere, hayra, berekete vesile olmasına etti. Muharrem ayında bir çok acı yaşandığını da sözlerine ekleyen Yılmaz, "Hz. Hüseyin ve muhterem ehlibeyti rahmetle anıyorum. Türk İslam coğrafyasına kardeşlik, huzur, sükun ve güzellikler getirmesini niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ise yaptığı açıklamada, "MHP Denizli İl Teşkilatının geleneksel hale getirdiği bir aşure etkinliğinde daha bir arada olduğumuz için çok mutluyuz. Bu etkinlikler bizleri bir araya getirmesi, birlik ve beraberliği sağlaması bakımdan dolayı çok önemli. İçeriği bakımından da oldukça zengin olan aşure, 7den 70'e insanlarımızı aynı ortamda buluşturuyor. İnşallah bugün dağıtılan aşure birlik ve beraberliğimizin artmasına, dünyadaki acı ve felaketlerin azalmasına vesile olsun. Edilen duaların toplanıp semaya yükselmesini ve duaların kabul olmasını diliyorum" diyerek, etkinliğe emeği geçenlere de teşekkür etti.