Denizli merkezli dolandırıcılık operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı - Haberler

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Denizli merkezli dolandırıcılık operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı

AA - Çağatay İğci - Güncel
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Denizli merkezli dolandırıcılık operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı

Denizli merkezli 2 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

DENİZLİ (AA) - Denizli merkezli 2 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde faaliyet gösteren traktör bayisinden 2014-2018 yılları arasında toplam 1466 traktörün satıldığı, bu traktörlerden 195'inin AT Uygunluk Belgesi'nde üretim tarihi değiştirilerek "özel belgede sahtecilik" suçu işlendiği ve haksız kazanç elde edildiği belirlendi.

Polis, uzun süren çalışma, teknik, fiziki takibin ardından kentte ve Uşak'ın Eşme ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 8 şüpheliyi yakaladı.

Şüpheliler hakkında "nitelikli dolandırıcılık" ve "özel belgede sahtecilik" suçlamasıyla işlem başlatıldı.

AA / Çağatay İğci - Güncel

Dolandırıcılık, Traktör, Denizli, Güncel, Haberler

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