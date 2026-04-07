Denizli merkezli dolandırıcılık operasyonunda 14 şüpheli yakalandı
Denizli İl Jandarma Komutanlığı, 9 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 14 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonu kapsamında çok sayıda elektronik cihaz ve sahte kimlik ele geçirildi.
Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 18 cep telefonu, 6 dizüstü bilgisayar, sahte kimlik, tablet, 3 bin 800 dolar ve 440 manat ele geçirildi.
Kaynak: AA / Ali BİLGE