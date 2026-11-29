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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kaza başka bir aracın kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, dün Menderes Bulvarı'nda aynı yönde seyir halindeki iki otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden biri yoldan çıktı, toprak alanda durdu.

Hasara neden olan kazada yaralanma yaşanmadı.

İki otomobilin çarpışması ve sürücülerden birinin araçtan indikten sonra kendi başını yumruklaması yoldan geçen başka bir aracın kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA