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Denizli Merkezefendi'de bıçaklı kavgada 2 kişiyi yaralayan şüpheli gözaltına alındı

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Denizli Merkezefendi'de sokakta çıkan tartışmada şüpheli, bıçakla 2 kişiyi yaralayıp kaçtı. Yaralılar Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; hayati tehlikeleri bulunmuyor, şüpheli Cinayet Büro ekiplerince gözaltına alındı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde tartıştığı 2 kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

15 Mayıs Mahallesi'nde sokakta karşılaşan H.Ü. ile Ümit B. (56) ve Ümmünur O. (26) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.Ü. yanındaki bıçakla Ümit B. ve Ümmünur O.'yu yaralayıp kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Şüpheli, Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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