6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Denizlili itfaiyeciler, Hatay'da kurtardıkları depremzedeleri unutamıyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ardından Hatay'da arama kurtarma çalışmalarına katılan Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, enkazdan sağ çıkardıkları depremzedelerle yaşadıkları anları hafızalarında canlı tutuyor.

Depremlerin hemen ardından Denizli'de hazırlıklarını tamamlayan 50 kişilik ekip, 14 araçla Hatay'ın Antakya ilçesine hareket etti. Olumsuz hava koşullarına rağmen zorlu bir yolculuğun ardından bölgeye ulaşan ekipler, başta 15 katlı Rönesans Rezidans olmak üzere 75. Yıl Bulvarı ve Ekinci Yolu çevresindeki birçok noktada arama kurtarma çalışması yürüttü.

Denizli itfaiye ekipleri, farklı enkaz alanlarında gerçekleştirdikleri çalışmalar sonucunda 67 kişiyi sağ olarak kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ayrıca ekipler, yaklaşık 9 saat süren çalışmanın ardından depremin 115'inci saatinde bir çocuğu enkazdan çıkarmayı başardı.

"İnsanda derin izler bırakıyor"

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Murat Başlı, AA muhabirine, depremin herkesi olduğu gibi kendilerini de derinden üzdüğünü söyledi.

Bölgede özveriyle çalıştıklarını ifade eden Başlı, "Bu özveri sayesinde 67 vatandaşımızı kurtardık. Maalesef 397 vatandaşımızı da hayatını kaybetmiş şekilde enkaz altından çıkarttık. İki hafta süren çalışmaların sonucunda birçok olaya şahit olduk. Deprem bölgesine ulaştıktan birkaç saat sonra siz de birer afetzede oluyorsunuz. Onlarla beraber her şeyi paylaşıyorsunuz. Bu paylaşımlar da insanda derin izler bırakıyor." diye konuştu.

Başlı, depremden teşkilat olarak çok şey öğrendiklerini kaydederek, deprem bölgesinde kullandıkları duvar arkası hareket radar sistemini envanterlerine kattıklarını anlattı.

"Bizi gördüğünde aşırı derecede sevindi"

İtfaiye çavuşu Yaşar Çiftçi ise depremde yıkılan Rönesans Rezidans'ın enkazında çalıştığını söyledi.

Enkazda kalan kişilere ulaşmak için yoğun çaba sarf ettiklerini aktaran Çiftçi, şunları kaydetti:

"4. katta ses aldık. Olay yerinde uzun uğraşlar sonucunda en sonunda amcaya iyice yaklaştık. Amca kanepenin altındaydı. Daha sonra amcayla yüz yüze geldik. Bizi gördüğü anda aşırı derecede sevindi. Biz de bir can kurtarmanın mutluluğu içinde olduğumuz için bir anda onu görünce bizde çok sevindik. Öyle bir zamanda yorulmak olmuyor. Canla başla çalışarak çıkardık onu."

Eğitim ve su altı arama kurtarma amiri Samet Karateke ise Antakya merkezde Kule, Kurtuluş ve Atilla Eren apartmanların enkazlarında çalışma yaptıklarını ifade ederek, "Unutamadığım birçok şey var. Depremin 35. saatinde bir anne ve çocuğunu hiçbir yere sıkışmamış halde bulduk. Olayın şokuyla birlikte 35 saat boyunca enkazın üstünde beklemişler. Şokun etkisinden dolayı hiçbir şekilde bulunduğu noktadan ayrılamamışlar. Battaniyeye sarılı bir şekilde ulaştık. Umutların tükendiği noktada bizim kurtarma ekiplerimizi gördüklerinde doğal olarak seviniyorlar." diye konuştu.

"Yatağının kenarına çök-kapan-tutun yaptığı için hayatta kalıyor"

İtfaiye çavuşu Süleyman Gümüş de canla başla çalıştıklarını, ilk depremin 115'inci saatinde "Burak" adlı bir çocuğu kurtardıklarını belirtti.

Çocuğun bilincinin yerinde olduğunu kaydeden Gümüş, şunları anlattı:

"Okulundaki deprem tatbikatında yaptığı eğitimler sayesinde hayatta kalıyor. Çocuk günleri saymış orada. İşte geceyle gündüz farkını anlayabilmiş. Deprem olmaya başladığında ailesini 'kaçmayın, çök-kapan-tutun yapın' diye uyarıyor. Yatağının kenarına çök-kapan-tutun yaptığı için hayatta kalıyor ve yatmadan önce de baş ucunda su varmış. Bu da onu yaşama bağlamış. Halen daha Burak kardeşimizle de görüşüyoruz. O bizi arıyor, biz onu arıyoruz. Durumu iyi şu anda. Amcasıyla beraber yaşıyor. Ailesinden tek sağ kalan o olmuş."