Denizli Honaz'da düğünde silahla ateş eden 23 kişi yakalandı

Denizli Honaz ilçesinde düğünde havaya silahlarla ateş eden ve küçük çocuklara alkol içiren 23 kişi, JASAT dedektiflerinin operasyonuyla yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde çok sayıda silah ele geçirildi.

Çocuklara alkol içirdiler, silahlarla havaya ateş açtılar... JASAT'tan düğün magandalarına operasyon

10 yaşından küçük çocuklara içki içiren şüpheliye 120 bin lira ceza kesildi

DENİZLİ - Denizli Honaz ilçesinde bir düğünde havaya silahlarla ateş eden 23 kişi, JASAT dedektiflerinin adreslerine düzenlediği eş zamanlı 'Yıldırım' operasyonlarıyla kıskıvrak yakalandı. Adreslerinde çok sayıda silah ele geçirilen şüphelilerin, düğünde küçük çocuklara alkol içirdiği görüntüler kanları dondurdu.

Honaz ilçesinde bir düğünde havaya silahlarla ateş edilerek genel güvenliği tehlikeye düşüren grup için Denizli İl Jandarma Komutanlığı'na yapılan ihbarlar üzerine Jandarma Suç Araştırma Timi dedektifleri ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince müşterek 1 aylık çalışma yürütüldü. Düğünde silahla havaya ateş eden 23 kişi tespit edildi. Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı 37 farklı ekipte görevli 200'ün üzerinde jandarma personeli ve JASAT dedektiflerinin katılımıyla "Yıldırım" kod adı verilen operasyon gerçekleştirildi.

Yapılan aramalarda 12 tabanca, 5 kurusıkı tabanca, 12 av tüfeği ve bin 900 adet tabanca mermisi ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler hakkında genel güvenliğin tehlikeye sokulması üzerine işlem yapıldı. Ayrıca düğün esnasında 10 yaşından küçüklere alkol içirdiği tespit edilen bir şahsa da yaklaşık 120 bin liralık idari yaptırım para cezası uygulandı. JASAT dedektiflerinin tespit ettiği görüntülerde şüphelilerin düğünde havya ateş ettiği ve kızlı erkekli çocuklara alkol içirdiği anlar yer aldı. Şüphelinin çocuklara alkol kullanmaya teşvik ettiği görüntüler büyük tepki topladı.