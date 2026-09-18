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Denizli Honaz'da 6 fabrikadan 3 milyon liralık hırsızlıkta 3 şüpheli tutuklandı

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Denizli Honaz'da 6 fabrikadan 3 milyon liralık hırsızlıkta 3 şüpheli tutuklandı
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Denizli'nin Honaz ilçesinde 6 fabrikadan 3 milyon lira değerinde su pompası ve bakır kablo çalınmasına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 4'ü adli kontrolle serbest bırakıldı. Şüpheliler adliyeye sevk edilirken yakınları tükürerek tepki gösterdi.

DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, 6 fabrikadan, toplam 3 milyon lira değerinde olduğu belirtilen su pompası ve bakır kablolarının çalınmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yakınları, adliyeye sevk edilen şüphelilerin yüzlerine tükürüp, tepki gösterdi.

Honaz ilçesinde farklı tarihlerde 6 fabrikadan 3 milyon lira değerinde su pompası ve bakır kabloların çalınmasıyla ilgili İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından çalışma başlatıldı. Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte çalışma yapan JASAT, hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edilen 7 şüpheliyi, önceki gün Denizli ve Manisa'da düzenledikleri operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. Sorgularının ardından şüphelilerin tamamı adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk sırasında şüphelilerin bekleyen yakınları "Kapatmayın yüzünüzü, niye kapatıyorsunuz", "Cemal insan isen yüzünü kapatma" diyip, şüphelilere doğru tükürerek tepki gösterdi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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