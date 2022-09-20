Denizli haberleri: Denizli'de midibüsle tırın çarpışması sonucu 17 işçi yaralandı Güncel Haberler Denizli haberleri: Denizli'nin Honaz ilçesinde işçileri taşıyan midibüsle tırın çarpışması sonucu 17 kişi yaralandı. Denizli'nin Honaz ilçesinde işçileri taşıyan midibüsle tırın çarpışması sonucu 17 kişi yaralandı. A.K. idaresindeki 01 AL 511 plakalı dorse bulunmayan tır, Kaklık Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'ndeki kavşakta, E.B'nin kullandığı 20 UA 233 plakalı servis midibüsü ile çarpıştı. Çarpışmasın etkisiyle sürüklenen midibüs yan yatarak durabildi. Kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerlerden kurtarılan 17 işçi kentteki hastanelerde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Servisteki işçilerin bir mermer fabrikasında çalıştıkları öğrenildi. Öte yandan, tır sürücüsü ifade işlemleri için karakola götürüldü. Güncel Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek Kazım Karabekir Denizli Kaklık Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Denizli haberleri: Denizli'de midibüsle tırın çarpışması sonucu 17 işçi yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.