Denizli haberi: Güney Kore'ye ait bir savaş uçağı Sarı Deniz'e düştü Denizli gündem haberi | Güney Kore'de hava kuvvetlerine ait bir savaş uçağının Sarı Deniz'e düştüğü bildirildi. Güney Kore'de hava kuvvetlerine ait bir savaş uçağının Sarı Deniz'e düştüğü bildirildi. Yonhap'ta yer alan haberde, F-4E tipi savaş uçağının, başkent Seul'ün 35 kilometre güneyinde bulunan Suwon'daki üsse dönerken düştüğü kaydedildi. Uçaktaki iki pilotun da sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi Güney Kore Hava Kuvvetleri Komutanlığı, olayı araştırmak için ekip kurulduğunu duyurdu. Hava kuvvetleri, 1970'te envantere alınan F-4 ve F-5 filolarını emekliye ayırmayı planlıyor. Güncel AA / Çağla Güngör Güney Kore Suwon Seul Güncel Haberler

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