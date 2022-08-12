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Denizli haberi: Güney Kore'ye ait bir savaş uçağı Sarı Deniz'e düştü

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Denizli haberi: Güney Kore'ye ait bir savaş uçağı Sarı Deniz'e düştü

Denizli gündem haberi | Güney Kore'de hava kuvvetlerine ait bir savaş uçağının Sarı Deniz'e düştüğü bildirildi.

Güney Kore'de hava kuvvetlerine ait bir savaş uçağının Sarı Deniz'e düştüğü bildirildi.

Yonhap'ta yer alan haberde, F-4E tipi savaş uçağının, başkent Seul'ün 35 kilometre güneyinde bulunan Suwon'daki üsse dönerken düştüğü kaydedildi.

Uçaktaki iki pilotun da sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi

Güney Kore Hava Kuvvetleri Komutanlığı, olayı araştırmak için ekip kurulduğunu duyurdu.

Hava kuvvetleri, 1970'te envantere alınan F-4 ve F-5 filolarını emekliye ayırmayı planlıyor.

AA / Çağla Güngör - Güncel

Güney Kore Suwon Seul Güncel Haberler

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