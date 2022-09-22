2022 Afrika Havacılık ve Savunma Fuarı - Savunma Sanayii Başkanı Ismail Demir

Dünya'nın en prestijli savunma sanayi fuarlarından, "Afrika Havacılık ve Savunma Fuarı AAD 2022", Güney Afrika Cumhuriyeti'nin başkenti Pretorya'da kapılarını açtı.

Dünya'nın en prestijli savunma sanayi fuarlarından, "Afrika Havacılık ve Savunma Fuarı AAD 2022", Güney Afrika Cumhuriyeti'nin başkenti Pretorya'da kapılarını açtı. Fuara, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ile Türk savunma sanayi firmalarının üst düzey yöneticileri de katılım gösterdi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, savunma sanayisinin Türkiye'nin Afrika açılımının önemli bir parçası olduğunu belirterek, "Afrika ülkelerinin baktığı noktadan Türkiye, başka bir konuma erişmiş durumda kendi algıları açısından. Tabii bu özellikle savunma sanayi ürünlerimizin geldiği nokta bakımından performansların duyulmasıyla daha da arttı." ifadesini kullandı.