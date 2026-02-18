Denizli'de öğrenciler okullarında 'Ramazan Sokağı' oluşturdu

Denizli'de ilkokul, ortaokul ve liseler ramazan için süslendi.

Kentteki okullarda ramazan boyunca öğrencilerin paylaşma bilincini artırmaya, yardımlaşma ve dayanışma duygularını güçlendirmeye, birlik ruhu, adalet, merhamet ve vatanseverlik gibi milli ve manevi değerlerini geliştirmeye yönelik eğitsel ve sosyal etkinlikler uygulanacak.

Servergazi Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, öğretmenlerin rehberliğinde okulun koridor ve ortak alanlarını ramazan temasıyla süsledi.

Etkinlik kapsamında hazırlanan fenerler, ayet ve geleneksel ramazan süslemeleri, okulun girişine asıldı.

"Ramazan Sokağı" adı verilen bölümde bir öğrenci, çalışmalar sırasında ramazan davulu çalıp mani okudu."

Bozkurt, Tavas ve Çameli ilçelerindeki okullarda da süslemeler yapıldı.