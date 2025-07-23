Denizli'deki Maki Yangını 4,5 Saatlik Mücadeleyle Kontrol Altına Alındı
Denizli'nin Çal ilçesinde meydana gelen maki yangını, havadan ve karadan yapılan yoğun müdahalelerin ardından kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor ve soğutma çalışmaları devam ediyor.
Denizli'nin Çal ilçesinde çıkan maki yangını, havadan ve karadan yapılan 4,5 saatlik müdahale sonucunda saat 17.30 itibariyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, bölgedeki soğutma çalışmaları sürdürülüyor.
Haber: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel