Gösteride kullanılan yılana el konuldu

Denizli'deki bir alışveriş merkezinde düzenlenen gösteride izin belgeleri bulunmayan albino burma piton yılanına el konuldu. DKMP, gerekli işlemlerin başlatıldığını ve yılanın koruma altına alınacağını açıkladı.

DOĞA Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, Denizli'de bir alışveriş merkezinde düzenlenen gösteride kullanılan yılana el konulduğunu duyurdu.

DKMP Genel Müdürlüğü'nün sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Denizli'de bir alışveriş merkezinde düzenlenen gösteride kullanılan yılana el konuldu. Ekiplerimizce yapılan denetimlerde, gerekli izin belgeleri bulunmadığı tespit edilen albino burma pitonuna el konulurken, ilgili şahıslar hakkında idari işlem başlatıldı. Uluslararası Nesli Tehlike Altında Olan Yaban Hayvanı ve Bitki Türlerinin Ticaretine İlişkin Sözleşme'ye (CITES) tabi olan yılan, Konya Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde koruma altına alınacak" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
