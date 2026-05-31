Denizli'de bariyerlere çarpan yolcu otobüsü yandı: 1'i bebek 8 ölü, 33 yaralı

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yolcu otobüsünün bariyerlere çarparak yanması sonucu 1'i bebek 8 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı.

Kaza, saat 01.40 sıralarında Aydın-Denizli Otoyolu'nun Tırkaz Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İzmir-Antalya seferini yapan Mustafa Fevzi Merdin (50) idaresindeki 45 BAH 834 plakalı yolcu otobüsü, şoförünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüste yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, AFAD, UMKE, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde kazada 1'i bebek 8 kişinin hayatını kaybettiği, 33 kişinin de yaralandığı belirlendi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
