Denizli'de yasa dışı kürtaj operasyonunda yakalanan 3 kişi adliyede

Denizli'de, 10 haftanın üzerindeki gebeliklerde yasa dışı kürtaj yapıldığı iddiasıyla özel bir muayenehaneye gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 1'i doktor 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Merkezefendi ilçesindeki özel bir muayenehanede, gebeliği 10 haftanın üzerinde olan kadınlara yasa dışı kürtaj yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından muayenehaneye düzenlenen operasyonda kadın doğum uzmanı M.İ. (55), eşi A.İ. (47) ve tıbbi sekreter S.Z. (46) gözaltına alındı.

Muayenehanede yapılan aramada, kürtaj sonrası poşet içinde muhafaza edilen 10 haftanın üzerinde olduğu belirlenen cenin bulundu. Cenin, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı'na gönderildi.

Soruşturma kapsamında, şüphelilerle bağlantılı olduğu tespit edilen 1'i doktor 5 kişi daha yakalandı. Bu kişiler daha sonra emniyetteki sorgularının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanan M.İ, A.İ. ve S.Z. adliyeye sevk edildi.

