Buldan'da bulunan yaralı şahin koruma altına alındı
Buldan ilçesinde bir çiftçi, üzüm bağında yaralı bir şahin buldu. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, şahini tedavi edilmek üzere koruma altına aldı.
Denizli'nin Buldan ilçesinde bir çiftçinin yaralı halde bulduğu şahin koruma altına alındı.
Bölmekaya Mahallesi'nde üzüm bağında çalışan Sezai Marık, arazisinde kanadından yaralı şahini fark etti.
Durumun bildirmesi üzerine bölgeye Doğa Koruma ve Milli Parklar Denizli Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Şahin tedavi edilmek üzere ekiplerce götürüldü.
Kaynak: AA / Samet Kıyak - Güncel