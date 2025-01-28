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Denizli'de Yangında Anne Hayatını Kaybetti, Çocuğunu Kurtardı

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Pamukkale'de bir evde çıkan yangında, 1,5 yaşındaki çocuğunu camdan attıktan sonra dumandan etkilenerek hayatını kaybeden Suriyeli anne Esraa Alalo'nun yakınları olay anını anlattı. Yangında iki kız çocuğu da kurtuldu.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir evde çıkan yangında 1,5 yaşındaki çocuğunu camdan battaniyeye sarıp atarak kurtaran kendisi ise yangında hayatını kaybeden kadının yakınları yangın anında yaşadıklarını anlattı.

Hürriyet Mahallesi Menderes Caddesi'ndeki 4 katlı binanın 3. katında dün çıkan yangında hayatını kaybeden Suriyeli anne Esraa Alalo'nun (26) Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Esraa Alalo'nun cenazesi eşi Abdulbasett Jebbi'nin (36), İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nden alacağı izin belgelerinin ardından toprağa verilmek üzere Suriye'ye götürülecek.

Yangından annesi tarafından battaniyeye sarılıp camdan atılarak kurtulan Ayan Jebbi'nin Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde tedavisi sürüyor.

Yangın sırasında koşarak evden kaçan Kevser Jebbi (7) ile Fatıma Jebbi'nin (9) ise Denizli Devlet Hastanesinde gözetim altında tutuluyor.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonrası hayatını kaybeden Alalo ve eşi Jebbi'nin yakınları evde temizlik çalışması yaptı.

Yangında eşini kaybeden Abdulbasett Jebbi'nin amcası Muhammed Jebbi, yangının sobadan kaynaklı meydana geldiğini iddia etti.

Hayatını kaybeden Alalo'nun bebeğini kurtarmak için camdan attığını anlatan Jebbi, "Oğlunu battaniyeye sarıp camdan aşağıya attı ama kendisi dumandan etkilenerek hayatını kaybetti. İki kız çocuğu ise merdivenlerden kaçarak kendilerini kurtardı." dedi.

Yangında amcasının eşini kaybeden Mira Jebbi (14) ise "Yengem banyodaydı, çocuk da odadaydı. Sonra soba yandı. Çocukları gel diye çağırdı. Çocukları yardım için aşağıya indi. Yengem bebeğini almaya gitti içeriye. Çocuğuyla birlikte pencereden atlayacaktı atlayamadı. Çocuğunu attı." diye konuştu.

Kaynak: AA / Ali BİLGE - Güncel
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