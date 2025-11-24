Denizli'de Yangın: 21 Kişi Tahliye Edildi

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde iş hanındaki evde çıkan yangında mahsur kalan 17'si çocuk 21 kişi, itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

Saraylar Mahallesi 2. Ticari Yol'da bulunan bir iş hanının birinci katında ev olarak kullanılan dairede yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, evde bulunan ve yabancı uyruklu olduğu belirtilen 17'si çocuk 21 kişilik aileyi tahliye etti.

Polis çevrede güvenlik önlemi aldı, itfaiye ekipleri oturma odasındaki koltuktan çıktığını belirlediği yangını kısa sürede söndürdü.

Yangında evde zarar oluştu.