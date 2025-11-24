Haberler

Denizli'de Yangın: 21 Kişi Tahliye Edildi

Güncelleme:
Merkezefendi ilçesindeki bir iş hanında çıkan yangında, itfaiye ekipleri 17'si çocuk 21 kişiyi mahsur kaldıkları evden tahliye etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı, ancak evde zarar meydana geldi.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde iş hanındaki evde çıkan yangında mahsur kalan 17'si çocuk 21 kişi, itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

Saraylar Mahallesi 2. Ticari Yol'da bulunan bir iş hanının birinci katında ev olarak kullanılan dairede yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, evde bulunan ve yabancı uyruklu olduğu belirtilen 17'si çocuk 21 kişilik aileyi tahliye etti.

Polis çevrede güvenlik önlemi aldı, itfaiye ekipleri oturma odasındaki koltuktan çıktığını belirlediği yangını kısa sürede söndürdü.

Yangında evde zarar oluştu.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
