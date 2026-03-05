Haberler

Denizli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı

Denizli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Denizli'de jandarma tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 20 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 6'sı tutuklandı, çeşitli uyuşturucu maddeler ve ekipmanlar ele geçirildi.

Denizli'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ticareti yapan ve kullananların yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, 20 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 4 bin 445 uyuşturucu hap, 1 kilo 162 gram sentetik uyuşturucu, 13 bin 160 kullanımlık sentetik uyuşturucu, 525 gram esrar, 78 gram skunk, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, 5 hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 15 bin lira ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla, diğerleri serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek
Aliyev'den İHA saldırısı sonrası orduya 'Hazırlıklı olun' talimatı

Azerbaycan'da neler oluyor? Aliyev'den orduya "Hazır olun" talimatı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyaca ünlü isim hacamat yaptırdı

Kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız
Süper Lig ekibinin kaptanı savaştan çok korktu: Türkiye'den ayrılabilirim

Süper Lig ekibinin kaptanı savaştan korktu: Türkiye'den kaçabilirim
Yüzlerce mağazası olan Türk devi 4,5 milyon kişiyi tehlikeye soktu

Yüzlerce mağazası olan Türk devi 4,5 milyon kişiyi tehlikeye soktu
İsrailli aktivistten ajanlıkla suçlanan İsmail Kaani'yi zora sokacak sözler

İran'da ajanlıkla suçlanan İsmail Kaani'yi zora sokacak sözler
Dünyaca ünlü isim hacamat yaptırdı

Kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız
Macron'dan 6 gün sonra savaşın gidişatını değiştirecek karar

Macron'dan 6 gün sonra savaşın gidişatını değiştirecek karar
İran Putin'i arayıp yardım istedi mi? Merak edilen soru yanıt buldu

İran Putin'i arayıp yardım istedi mi? Merak edilen soru yanıt buldu