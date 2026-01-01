Haberler

Denizli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 kişi tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 14 şüpheliden 11'i tutuklandı. Yapılan operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 28-31 Aralık 2025'te uyuşturucu imal ve ticareti yapanlara yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda belirlenen ev ve araçlara eş zamanlı operasyon yapıldı.

Aramalarda, 21 bin 540 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu, 3 bin 174 uyuşturucu hap, 8,5 gram metamfetamin, 6,5 gram esrar, 2,6 gram kokain, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 1000 lira ele geçirildi.

Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 11'i cumhuriyet savcılığındaki sorguları sonrası sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı, 3'ü hakkında adli kontrol kararı uygulandı.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
Artvin'de çığın altında kalan çobanlardan birinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Çığ faciasında bir çobanın daha cansız bedenine ulaşıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Van'da çığ faciası! İşte bölgeden servis edilen görüntüler

Şehri ayağa kaldıran facia! İşte bölgeden servis edilen görüntüler
Zohaer Majhadi, Boğaz'daki uyuşturucu partilerini tek tek ifşa etti

Türkiye'yi sarsan soruşturmada beklenen itiraf geldi
Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat! Saat verildi, kar fena bastıracak

Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat! Saat verildi, kar fena bastıracak
TFF'den Galatasaray ve Trabzonspor'un başvurusuna yanıt

TFF'den Galatasaray ve Trabzonspor'un başvurusuna yanıt
Van'da çığ faciası! İşte bölgeden servis edilen görüntüler

Şehri ayağa kaldıran facia! İşte bölgeden servis edilen görüntüler
Galatasaray son kararını verdi: Bu parayı veren Osimhen'i alır

Galatasaray son kararını verdi: Bu parayı veren Osimhen'i alır
Premier Lig'de yeni yılın ilk ayrılığı

Yeni yılın ilk ayrılığı