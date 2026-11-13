Denizli'de uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheliden 7'si tutuklandı

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Denizli'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen sokak satıcıları ve suç organizasyonlarına yönelik çalışma yürüttü.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 11 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 13 bin 382 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid, 2 bin 47 uyuşturucu hap, 440 gram skunk, 30 gram sentetik uyuşturucu, 2,15 gram kokain, 0,23 gram eroin ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla salıverildi, 2'si ise serbest bırakıldı.

Kaynak: AA