Denizli'de Solunum Cihazına Gizlenmiş 5 Kilogram Metamfetamin Ele Geçirildi

Denizli'de gerçekleştirilen operasyonda, solunum cihazı içine gizlenmiş 5 kilogram metamfetamin ile yakalanan M.A. isimli kadın gözaltına alındı ve tutuklandı.

DENİZLİ'de polisin düzenlediği operasyonda, solunum cihazı içine gizlenmiş 5 kilogram metamfetamin ile yakalanan M.A. isimli kadın gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şehre kargoyla yüklü miktarda uyuşturucu getirileceğini tespit etti. Uzun süre teknik ve fiziki takip yapan ekipler, önceki gün harekete geçti. Bir kargo firması aracılığıyla gönderilen kutuyu ele geçirmek için yapılan operasyonda, özel eğitimli narkotik köpeği de kullanıldı. Yapılan aramada kutu içindeki, yeni olduğu öğrenilen solunum cihazı içinde 5 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli M.A. isimli kadın gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

