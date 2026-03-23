Denizli'de otomobilin uçuruma devrildiği kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Denizli'nin Honaz ilçesinde, bir otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu 79 yaşındaki bir kadın hayatını kaybederken, sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
N.B. idaresindeki 20 VA 203 plakalı otomobil, Aydınlar Mahallesi yakınlarında yaklaşık 100 metrelik uçuruma devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılan Nadire Baysal (79) yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yaralı sürücü ise sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek