Denizli'de tur otobüsü kazası: 2 yaralı kurtarılamadı

Denizli'de Taylandlı turistleri taşıyan bir tur otobüsünün karıştığı kazada 29 kişi yaralandı. Durumu ağır olan 4 kişiden 2'si hayatını kaybetti. Türk rehber ve bir turistin hayatını kaybettiği kazada, tedavileri tamamlanan 25 Taylandlı taburcu edildi.

29 kişinin yaralandığı tur otobüsü kazasında 2 yaralı kurtarılamadı

DENİZLİ - Denizli'de Taylandlı turistleri taşıyan tur otobüsünün karıştığı ve 29 kişinin yaralandığı kazada, durumu ağır olan 4 kişiden 2'si kurtarılamadı. Türk rehber ve bir turistin hayatını kaybettiği kazada, tedavileri tamamlanan 25 Taylandlı taburcu edildi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Karahayıt Mahallesi'nde konakladıkları otelden Kapadokya gezisi için yola çıkan Taylandlı turistleri taşıyan İbrahim Tork idaresindeki MAN marka 34 AE 1422 plakalı tur otobüsü, Çardak Havaalanı Kavşağında yola kontrolsüz bir şekilde çıktığı iddia eden avukat Şükriye Şule Usta yönetimindeki 64 ABN 370 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada tur otobüsünde 26 Tayland uyruklu. Turist, Türk şoför ve rehberin yanı sıra otomobil sürücüsü bayan avukat yaralandı.

Kazanın ardından ağır yaralı olarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde kaldırılarak tedavi altına alınan tur rehberi Mehmet İlhan ile Taylandlı erkek turist Suwıcha Yamsuk (50), doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Çevre hastanelerde tedavi altına alınan yaralı 25 Taylandlı turist ise tedavilerinin ardından taburcu edildi. Durumu ağır olan otobüs şoförü ve bayan avukatın tedavisine devam edildiği öğrenildi.

Tur otobüsü kazasında hayatını kaybeden turist rehberi Mehmet İlhan'ım cenazesinin yarın memleketi Muğla'da son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi.