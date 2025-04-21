Denizli'de Traktöre Arkadan Çarpan Otomobil Kazası: 4 Yaralı

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde otomobilin traktöre arkadan çarptığı kazada 4 kişi yaralandı.

Duran Kef'in kullandığı 20 GN 042 plakalı otomobil, ilçe yakınlarında Remzi Kılıç idaresindeki 20 ADS 527 plakalı traktöre arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, 112 sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmayla sürücü Kef ile yanındakiler Hatice Turan ve Tuğba Kef, otomobilde sıkıştıkları yerden kurtarıldı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından her iki araç sürücüsü ile 2 yolcu Acıpayam Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.