Honaz'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
Denizli'nin Honaz ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 41 yaşındaki sürücü Zafer Kocaboğa yaşamını yitirdi. Olayın ardından sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.
Denizli'nin Honaz ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.
Akbaş Mahallesi'nde Zafer Kocaboğa'nın (41) kullandığı plakası öğrenilemeyen traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Honaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kocaboğa, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kocaboğa'nın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek