Haberler

Denizli'de kazada yaralanan sürücü hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Denizli'nin Çardak ilçesinde 15 Temmuz'da otomobilinin devrilmesi sonucu yaralanan Yiğit Canel (32), 7 günlük yoğun bakım tedavisinin ardından kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenazesi Çardak'ta toprağa verilecek.

Denizli'nin Çardak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan otomobil sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 15 Temmuz'da ilçe yakınlarında kullandığı otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan Yiğit Canel (32), Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanenin yoğun bakım servisinde 7 gündür tedavi gören Canel, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yiğit Canel'in cenazesi, Çardak ilçesinde toprağa verilecek.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek
AK Parti'den ayrılıp parti kuran Davutoğlu, Özgür Özel'e tavsiyede bulundu

AK Parti'den ayrılıp parti kuran Davutoğlu, Özel'e tavsiye verdi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dev pitonu ip atlamak için kullanıp doyasıya eğlendiler

Böyle olur kabilenin eğlencesi! Herkes görüntüdeki aynı detaya takıldı
Bir aile paramparça oldu

Mutlu başlayan yolculuk faciayla bitti! Bir aileyi ayıran kaza
Türkiye'nin ciğerleri yanıyor: 4 ilde orman yangını! Bir ilde evler tahliye edildi

4 ilde orman yangını! Bir ilde evler tahliye edildi
Ali Koç ve Hamdi Ulukaya'dan yeni sezon öncesi Erzincanspor'a destek

Ali Koç ve Hamdi Ulukaya'dan o şehrimizin takımına dev destek
Nikita'nın acı sonu! Cansız bedeni göletten çıkarıldı

Nikita'nın acı sonu! Cansız bedeni göletten çıkarıldı
Beşiktaş'a Salah ile birlikte 3 yıldız daha

Salah ile birlikte 3 yıldız daha! Taraftar havalimanına sığmayacak
Piyasaya kızdı! Fiyatını 400 liradan 10 liraya indirdi

Piyasaya kızdı! Fiyatını 400 liradan 10 liraya indirdi