Denizli'de kazada yaralanan sürücü hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti
Denizli'nin Çardak ilçesinde 15 Temmuz'da otomobilinin devrilmesi sonucu yaralanan Yiğit Canel (32), 7 günlük yoğun bakım tedavisinin ardından kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenazesi Çardak'ta toprağa verilecek.
Denizli'nin Çardak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan otomobil sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, 15 Temmuz'da ilçe yakınlarında kullandığı otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan Yiğit Canel (32), Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanenin yoğun bakım servisinde 7 gündür tedavi gören Canel, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Yiğit Canel'in cenazesi, Çardak ilçesinde toprağa verilecek.
Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek