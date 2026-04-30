Denizli'de tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Denizli'nin Çardak ilçesinde otomobilin tıra çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Arda Durmuş (20) idaresindeki 20 AS 955 plakalı otomobil, ilçe girişinde karşı yönden gelen N.K. yönetimindeki 20 AOE 413 plakalı tıra yandan çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı araçtan çıkarılan otomobil sürücüsü Durmuş'un olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Otomobilde bulunan ve ağır yaralanan Halil İbrahim Ertürk, sağlık ekiplerince Çardak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ertürk'ün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Tır sürücüsü N.K. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek
