Denizli'de Tır Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti, 2 Yaralı

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Denizli'nin Çardak ilçesinde saman balyası yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü Adem İnce hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Olay yerine acil sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Denizli'nin Çardak ilçesinde saman balyası yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Adem İnce idaresindeki 42 AEV 011 plakalı saman balyası yüklü tır, ilçe girişi yakınlarında şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile yanındaki 2 kişi ambulansla Çardak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İnce burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
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