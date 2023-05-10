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Denizli'de takla atan otomobilin sürücüsü öldü

Denizli'de takla atan otomobilin sürücüsü öldü

Güncel Haberler

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Sözgen (25) yönetimindeki 20 RE 109 plakalı otomobil, Burdur- Yeşilova kontrollü kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, refüje yan devrilen araçtan düşen Sözgen'i Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırdı.

Esnaf olduğu öğrenilen Sözgen, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.???????

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel

Yeşilova Acıpayam Denizli Burdur Güncel Haberler

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