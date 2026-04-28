Denizli'de takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Denizli'nin Çivril ilçesinde yoldan çıkarak takla atan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Ahmet Tozan (27) idaresindeki 20 LC 222 plakalı otomobil, Çivril-Uşak kara yolu Cabar Mahallesi yakınlarında yoldan çıkarak takla attı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobil sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralanan 4 kişi, ambulansla Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Muhammet A'nın (16) hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Umahan ÖZ