Denizli'de 1 kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 1 kişinin silahla yaralanmasına ilişkin yakalanan şüpheli tutuklandı.

Olayın ardından gözaltına alınan M.Y'nin (50) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı.

Yaralanan Hasan Basri Metin'in (60) Denizli Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Saraylar Mahallesi'ndeki bir döviz bürosunda, 13 Nisan'da iş yeri sahibi Hasan Basri Metin ile müşteri M.Y. arasında tartışma çıkmış, kavgaya dönen olayda M.Y. yanındaki tabanca ile Metin'i vurmuştu.