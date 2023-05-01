Denizli'de silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
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Denizli'nin Çivril ilçesinde gazinoda çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Denizli'nin Çivril ilçesinde gazinoda çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Gürpınar Mahallesi'ndeki gazinoda bir grup arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan silahlı kavgada, Hüseyin Mestan Çulhaoğlu tüfekle vurularak öldürüldü, G.Ç, M.K, A.Ç. ile M.Ö. yaralandı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Gazinoyu işleten Y.D. jandarma ekibince gözaltına alındı.
Y.D, karakoldaki ifade işleminin ardından Çivril Adliyesi'ne sevk edildi.