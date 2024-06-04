Denizli'de Sıcak Hava Nedeniyle Asfalt Eridi

Denizli'de hava sıcaklığının 41 dereceye ulaşması nedeniyle bazı yolların zeminindeki asfalt eridi.

Kentte etkili olan sıcak hava nedeniyle açık alandaki vatandaşlar gölge yerlerde vakit geçirdi.

Honaz ilçesi Aşağıdağdere Mahallesi'nde sıcak havanın etkisiyle asfaltın erimesi üzerine araçlar düşük hızla seyretmek zorunda kaldı.

Yayalar da yolun karşısına geçerken yürümekte zorluk çekti.

Karayolları ekipleri, ulaşımın aksamaması için erime görülen asfalt yollara taş tozu döktü.

Sürücü Murat Efe, yolda ilerlemekte güçlük çektiklerini belirterek, "Haziran ayının başındayız, hava sıcaklığı heralde şu an 40 derecenin üzerinde. Bu sıcaklıkta asfalttaki zift de erimiş. Araçlarımızla hareket halindeyken kenardan gitmeye çalışıyoruz. Bu yaz nasıl geçecek bilmiyoruz artık." diye konuştu.