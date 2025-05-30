Denizli'de Seyir Halindeki Otomobil, Düşen Mermer Bloğuna Çarpmaktan Kurtuldu

Denizli'de seyir halindeki bir otomobil, tırın dorsesinden düşen mermer bloğuna çarpmaktan son anda kurtuldu.

Alınan bilgiye göre, Kocabaş Mahallesi yakınlarında ilerleyen sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen tırın dorsesinden mermer bloğu düştü.

Bu sırada karşı yönden gelen bir otomobil, düşen mermer bloğuna çarpmaktan son anda kurtuldu.

Olay anı, otomobildeki araç kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, tır dorsesinden mermer bloğun düşmesi ve otomobilin manevra yaparak mermere çarpmaktan kurtulması yer alıyor.???????