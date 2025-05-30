Denizli'de Seyir Halindeki Otomobil, Düşen Mermer Bloğuna Çarpmaktan Kurtuldu

Denizli'de Seyir Halindeki Otomobil, Düşen Mermer Bloğuna Çarpmaktan Kurtuldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'de Kocabaş Mahallesi yakınlarında, bir tırın dorsesinden düşen mermer bloğuna çarpmaktan son anda kurtulan otomobilin anı, araç kamerası tarafından kaydedildi.

Denizli'de seyir halindeki bir otomobil, tırın dorsesinden düşen mermer bloğuna çarpmaktan son anda kurtuldu.

Alınan bilgiye göre, Kocabaş Mahallesi yakınlarında ilerleyen sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen tırın dorsesinden mermer bloğu düştü.

Bu sırada karşı yönden gelen bir otomobil, düşen mermer bloğuna çarpmaktan son anda kurtuldu.

Olay anı, otomobildeki araç kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, tır dorsesinden mermer bloğun düşmesi ve otomobilin manevra yaparak mermere çarpmaktan kurtulması yer alıyor.???????

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özcan Deniz ve abisi arasında sular durulmuyor! Mahkeme uzaklaştırma kararı verdi

22 yıllık güven yıkıldı! Aile mahkemesi olaya noktayı koydu
Bella Hadid'i gören Ozan Tufan karısını bırakıp gitmiş

Bella Hadid'i görünce karısını bırakıp gitmiş
Erdoğan'ın Galatasaray'ı kabul ettiği toplantıdaki gizemli ismin kim olduğu ortaya çıktı

Dünkü görüşmedeki gizemli ismin kim olduğu ortaya çıktı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Nurgül Yeşilçay'dan çok konuşulacak Cannes yorumu

Nurgül Yeşilçay'dan bomba Cannes yorumu
Metruk binada 3 insana ait kafatası ve kemikler bulundu

Metruk binadaki poşetleri açan hurdacılar hemen telefona sarıldı
Cezaevindeki oğullarını ziyaretten dönen aileye kurşun yağdırdılar: 3 ölü, 3 yaralı

Cezaevi ziyaretinden dönen aileye kanlı pusu! Kurşun yağdırdılar
23 bin işçinin greve çıktığı İzmir'de kaos sürüyor

23 bin işçinin greve çıktığı şehirde kaos büyüyor
14 metrelik çıplak kadın heykeli şehri ayağa kaldırdı

14 metrelik çıplak kadın heykeli şehri ayağa kaldırdı
5'inci kattan düşen 2 yaşındaki bebek hayatını kaybetti

2 yaşındaki bebek 5'inci kattan düşerek hayatını kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.