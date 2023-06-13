Üye Girişi
Haberi Paylaş

Denizli'de selin getirdiği çamur araçları yuttu

Güncel Haberler

Denizli-Afyonkarahisar karayolunda selin getirdiği çamur, yoldan geçmekte olan araçları yuttu. İlk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiği bölgede, arama kurtarma çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor.

Denizli'de selin getirdiği çamur araçları yuttu

Çamurun yuttuğu araçları kurtarmak için çalışmalar sürüyor

DENİZLİ - Denizli-Afyonkarahisar karayolunda selin getirdiği çamur, yoldan geçmekte olan araçları yuttu. İlk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiği bölgede, arama kurtarma çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor.

Meteorolojinin dün uyarısını yaptığı şiddetli yağış, Denizli - Afyonkarahisar karayolunun Sarıkavak mevkiinde sel baskınına neden oldu. Selin getirdiği çamur, yoldan geçmekte olan araçları yuttu. Sel ve toprak kayması nedeniyle Denizli'nin Çardak ilçesi ile Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesi arasındaki ulaşımı sağlayan yol tamamen trafiğe kapandı.

Her iki yöne de kilometrelerde araç kuyruğunun oluştuğu bölgede, ekipler tarafından arama kurtarma çalışması başlatıldı. İlk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiği olayda, çamura gömülü halede bulunan araçların kurtarılması için zamana karşı mücadele veriliyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eyüp Şahin - Güncel

Denizli Tragger Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title