Denizli'de şarkıcı Kıraç sahne aldı
Denizli'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında şarkıcı Kıraç konser verdi.
Denizli Büyükşehir Belediyesince 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde hayranlarıyla buluşan Kıraç, yaklaşık 2 saat sahnede kaldı.
"Endamın yeter" ve "Gidiyorum" gibi sevilen şarkılarını seslendiren Kıraç, meydanı dolduran hayranları tarafından uzun süre alkışlandı.
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Kıraç'a plaket takdim etti.
Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel