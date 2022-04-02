Denizli'de şap hastalığı nedeniyle 7 mahalle karantinaya alındı - Haberler

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Denizli'de şap hastalığı nedeniyle 7 mahalle karantinaya alındı

Demirören Haber Ajansı - Ramazan Çetin - Güncel
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Denizli'de şap hastalığı nedeniyle 7 mahalle karantinaya alındı

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde görülen şap hastalığı nedeniyle İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 7 mahallede geçici karantina uygulaması başlatarak, hayvan giriş ve çıkışlarını yasakladı.

ACIPAYAM, DENİZLİ (DHA) - DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde görülen şap hastalığı nedeniyle İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından  7 mahallede geçici karantina uygulaması başlatarak, hayvan giriş ve çıkışlarını yasakladı.

Acıpayam ilçesi Darıveren Mahallesi'nde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemede, bazı hayvanlarda şap hastalığına rastlandı. Hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla Darıveren Mahallesi ile birlikte Aliveren, Kuzuören, Köke, Bedirbey, Dedebağ ve Kumafşarı mahallelerinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından geçici karantina uygulaması başlatıldı. Buna 7 mahalleye hayvan giriş ve çıkışları yasaklandı.


Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin - Güncel

Darıveren, Hisarcık, Acıpayam, Tarım, Güncel, Haberler

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