Denizli'de Pompalı Tüfekle Saldırı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde Eyüp Ş. tarafından pompalı tüfekle açılan ateş sonucu 32 yaşındaki Kadir Kaya hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Olay sonrası Eyüp Ş. yakalanarak gözaltına alındı.

1) KAMYONETİN ÖNÜNÜ KESİP POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇTI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde Eyüp Ş., plakasız hafif ticari araçla önünü kestiği kamyonetin sürücüsü Kadir Kaya'yı (32) pompalı tüfekle öldürdü, yanındaki Zeki Önel (39) ve kardeşi Tahir Önel'i (38) ise yaraladı.

Olay, saat 09.30 sıralarında Yenişafak Mahallesi Akça Caddesi'nde meydana geldi. Eyüp Ş. kullandığı hafif ticari araçla Kadir Kaya yönetimindeki 20 V 8229 plakalı kamyonetin önünü kesti. Eyüp Ş., kamyonetten inen Kaya ile yanındaki Zeki Önel ve kardeşi Tahir Önel'e pompalı tüfekle ateş edip, kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Kadir Kaya'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan iki kardeş ise ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Olayın ardından bölge güvenlik şeridiyle kapatıldı. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Kadir Kaya'nın cenazesi otopsi için Denizli Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, Eyüp Ş.'nin yerini tespit etti. Eyüp Ş., cinayet büro ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla olay yeri yakınındaki inşaat halindeki tek katlı bir evde suç aleti pompalı tüfekle yakalandı. Eyüp Ş.'nin hafif ticari aracın kiraladıktan sonra plakalarını söktüğü tespit edildi.

Gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

