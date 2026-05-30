Denizli'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 60 yaşındaki Z.A.'ya otomobil çarptı. Ağır yaralanan yaşlı adam hastanede hayatını kaybetti, sürücü gözaltına alındı.
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.
Plakası öğrenilemeyen D.D. idaresindeki otomobil, Kelekçi Mahallesi yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Z.A'ya (60) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü D.D. gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek