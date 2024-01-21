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Denizli'de Otomobil Kazası: 2 Ölü, 2 Yaralı

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Denizli'de meydana gelen otomobil kazasında Ramazan Mermer ve 5 yaşındaki torunu hayatını kaybetti, gelini ve diğer torunu yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

DENİZLİ'de ağaca çarpıp, alev alan otomobildeki Ramazan Mermer (65) ile kendisiyle aynı adı taşıyan 5 yaşındaki torunu hayatını kaybetti, gelini ile diğer torunu yaralandı.

Kaza, saat 05.00 sıralarında Çivril ilçesi Tekke Mahallesi yolunda meydana geldi. Tekke Mahallesi istikametine giden Ramazan Mermer'in kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak ağaca çarptı. Otomobil alev alırken, Ramazan Mermer'in gelini Mukaddes Mermer (30), yanan araçtan kızı Melike'yi (2) de alıp, çıkmayı başardı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine acil sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevleri söndürürken, otomobildeki Ramazan Mermer ile kendisiyle aynı adı taşıyan 5 yaşındaki torunu Ramazan Mermer, hayatını kaybetti. Dede ile torunun cenazeleri, otopsi işlemleri için Çivril Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaralanan anne ile kızı da ambulansla Dinar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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