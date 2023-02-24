16 yaşındaki çocuk, babasını pompalı tüfekle vurarak öldürdü Güncel Haberler Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 16 yaşındaki oğlu tarafından pompalı tüfekle vurulan kişi yaşamını yitirdi. Ambulans şoförü olarak çalışan babasını öldüren şüpheli, suç aleti tüfekle gözaltına alındı. Gültepe Mahallesi'nde sabah saatlerinde babası Hakan G ile tartışan lise öğrencisi K.G, pompalı tüfekle ateş etti. Başından vurulan baba, olay yerinde hayatını kaybetti. SUÇ ALETİ TÜFEKLE GÖZALTINA ALINDI Hakan G'nin cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. K.G, suç aleti tüfekle gözaltına alındı. AMBULANS ŞOFÖRÜ OLARAK ÇALIŞIYORDU Hakan G'nin İl Sağlık Müdürlüğünde ambulans şoförü olarak çalıştığı öğrenildi. Kaynak: AA / Güncel Merkezefendi Denizli 3. Sayfa Güncel Haberler

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