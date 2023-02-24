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16 yaşındaki çocuk, babasını pompalı tüfekle vurarak öldürdü

Güncel Haberler

16 yaşındaki çocuk, babasını pompalı tüfekle vurarak öldürdü

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 16 yaşındaki oğlu tarafından pompalı tüfekle vurulan kişi yaşamını yitirdi. Ambulans şoförü olarak çalışan babasını öldüren şüpheli, suç aleti tüfekle gözaltına alındı.

Gültepe Mahallesi'nde sabah saatlerinde babası Hakan G ile tartışan lise öğrencisi K.G, pompalı tüfekle ateş etti. Başından vurulan baba, olay yerinde hayatını kaybetti.

16 yaşındaki çocuk, babasını pompalı tüfekle vurarak öldürdü

SUÇ ALETİ TÜFEKLE GÖZALTINA ALINDI

Hakan G'nin cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. K.G, suç aleti tüfekle gözaltına alındı.

16 yaşındaki çocuk, babasını pompalı tüfekle vurarak öldürdü

AMBULANS ŞOFÖRÜ OLARAK ÇALIŞIYORDU

Hakan G'nin İl Sağlık Müdürlüğünde ambulans şoförü olarak çalıştığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Merkezefendi Denizli 3. Sayfa Güncel Haberler

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