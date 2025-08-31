Denizli'de Minibüs ve Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Denizli'nin Honaz ilçesinde bir minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Denizli'nin Honaz ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

M.A.H'nin kullandığı 20 HZ 413 plakalı otomobil, Kocabaş Mahallesi yakınlarında D.Ö. yönetimindeki 20 ARN 428 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazada sürücüler ile otomobildeki Ömer Haydan yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ömer Haydan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel

