IMF, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti

IMF, Türk ekonomisi için büyüme tahminini değiştirdi
TBMM'deki 23 Nisan oturumuna küçük kız çocuğunun sözleri damga vurdu

TBMM'deki 23 Nisan oturumuna küçük kızın sözleri damga vurdu
İşte Türkiye'de eleman bulmakta en çok zorlanılan meslek

İşte Türkiye'de eleman bulmakta en çok zorlanılan meslek
Devlet Bahçeli'den erken seçim iddiasına yanıt

Erken seçim iddiaları sonrası Bahçeli'den beklenen açıklama geldi

Denizli'de Minibüs Tıra Çarptı, Sürücü Hayatını Kaybetti

Denizli'de Minibüs Tıra Çarptı, Sürücü Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin Çardak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, minibüs tıra çarptı ve sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada tır sürücüsü gözaltına alındı.

Denizli'nin Çardak ilçesinde tıra çarpan minibüsün sürücüsü hayatını kaybetti.

Şemdin Kılıç (62) yönetimindeki 20 AJC 726 plakalı minibüs, Gemişli Mahallesi yakınlarında tali yola dönmek isteyen M.A. (31) idaresindeki 34 CPH 15 plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Minibüste sıkışan sürücü Kılıç'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Tır sürücüsü gözaltına alındı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.