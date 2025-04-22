Denizli'de Minibüs Tıra Çarptı, Sürücü Hayatını Kaybetti
Denizli'nin Çardak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, minibüs tıra çarptı ve sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada tır sürücüsü gözaltına alındı.
Denizli'nin Çardak ilçesinde tıra çarpan minibüsün sürücüsü hayatını kaybetti.
Şemdin Kılıç (62) yönetimindeki 20 AJC 726 plakalı minibüs, Gemişli Mahallesi yakınlarında tali yola dönmek isteyen M.A. (31) idaresindeki 34 CPH 15 plakalı tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Minibüste sıkışan sürücü Kılıç'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Tır sürücüsü gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel